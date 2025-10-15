Ciné-Goûter « Timioche » Rue du sablar Castets
À partir de 3 ans
Animation, Famille de Alex Bain, Andy Martin
Un programme de quatre courts-métrages d’animation. Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment… D’après l’album illustré de Julia Donaldson
et Axel Scheffler. .
Rue du sablar Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@fish-castets.fr
