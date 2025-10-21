Ciné-goûter Timioche Châteauroux

Ciné-goûter Timioche Châteauroux mardi 21 octobre 2025.

Ciné-goûter Timioche

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

L’Apollo vous propose ciné-goûter pour les enfants à partir de 3 ans !

Timioche Royaume-Uni, Russie, Allemagne | 2025 | 41 minutes

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Un goûter bio est offert à l’issue de la séance de 15h. Au programme Ummi et Zaki de Daniela Opp ; Petit Poisson de Sergei Ryabov ; Le Poisson-ballon de Julia Ocker ; Timioche de Andy Martin et Alex Bain. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

English :

The Apollo cinema invites you to see or re-see Toy Story!

German :

Das Apollo-Kino bietet Ihnen die Möglichkeit, Toy Story zu sehen oder wiederzusehen!

Italiano :

Il cinema Apollo vi offre la possibilità di rivedere Toy Story!

Espanol :

El cine Apolo te ofrece la oportunidad de volver a ver Toy Story

L’événement Ciné-goûter Timioche Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme