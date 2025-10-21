Ciné-goûter Timioche Châteauroux
Ciné-goûter Timioche Châteauroux mardi 21 octobre 2025.
Ciné-goûter Timioche
4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre
L’Apollo vous propose ciné-goûter pour les enfants à partir de 3 ans !
Timioche Royaume-Uni, Russie, Allemagne | 2025 | 41 minutes
Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…
Un goûter bio est offert à l’issue de la séance de 15h. Au programme Ummi et Zaki de Daniela Opp ; Petit Poisson de Sergei Ryabov ; Le Poisson-ballon de Julia Ocker ; Timioche de Andy Martin et Alex Bain. .
4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34
