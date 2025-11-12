Ciné-goûter Timioche Cinéma Le Select Granville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-goûter Timioche

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma !
En partenariat avec La Mie Caline Granville !

À partir de 3 ans, durée 41 minutes   .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

