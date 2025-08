CINÉ-GOÛTER TIMIOCHE Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTER TIMIOCHE

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Enfant

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

Venez découvrir ce programme de quatre courts métrages réalisé pour les tout petit à partir de 3 ans et profiter d’un gouter offert après la séance !

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The little fish who told stories? Timioche, a little fish who’s always late, loves making up excuses, often bigger than he is! Until the day a misadventure really happens to him?

Come and discover this program of four short films designed for little ones aged 3 and over, and enjoy a free snack afterwards!

German :

Der kleine Fisch, der Geschichten erzählte? Timioche, ein kleiner Fisch, der immer zu spät kommt, liebt es, Ausreden zu erfinden, die oft größer sind als er selbst Bis zu dem Tag, an dem ihm tatsächlich ein Missgeschick passiert?

Entdecken Sie dieses Programm aus vier Kurzfilmen für Kinder ab 3 Jahren und genießen Sie einen kostenlosen Snack nach der Vorstellung!

Italiano :

Il pesciolino che raccontava storie? Timioche, un pesciolino sempre in ritardo, ama inventare scuse, spesso più grandi di lui! Fino al giorno in cui qualcosa va davvero storto?

Venite a scoprire questo programma di quattro cortometraggi realizzati per bambini molto piccoli, dai 3 anni in su, e godetevi una merenda gratuita dopo la proiezione!

Espanol :

¿El pececito que contaba cuentos? Timioche, un pececito que siempre llega tarde, le encanta inventar excusas, ¡a menudo más grandes que él! ¿Hasta el día en que algo sale mal?

Venga a descubrir este programa de cuatro cortometrajes realizados para niños muy pequeños a partir de 3 años, ¡y disfrute de un aperitivo gratuito después de la proyección!

