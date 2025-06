Ciné-Goûter: Tom le chat-A la recherche du doudou perdu (Rex) – Brive-la-Gaillarde 2 juillet 2025 16:00

Corrèze

Ciné-Goûter: Tom le chat-A la recherche du doudou perdu (Rex) 3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-07-02 16:00:00

fin : 2025-07-02

2025-07-02

2025-07-05

Avec ce programme de 8 courts métrages réunis en un film, plongez dans l’univers espiègle de Morph, un petit être malicieux fait en pâte à modeler. Il partage ses aventures avec son meilleur ami Chas et une joyeuse bande de compagnons, dont la pétillante Delilah, le sage GrandMorph et les Toutes Petites Créatures. Ils vivent ensemble dans un atelier d’artiste, où chaque recoin du bureau devient le décor de situations étonnantes. Entre humour et surprises, leurs aventures promettent des moments inoubliables dans un univers où tout peut arriver ! A 16h. .

3 Boulevard Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

