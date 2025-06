Ciné-goûter « Un été aventureux » Médiathèque, salle Sésame Bruz 9 juillet 2025

Ciné-goûter « Un été aventureux » Médiathèque, salle Sésame Bruz Mercredi 9 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Pour suivre les péripéties trépidantes et un peu dangereuses de Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé… Dès 10 ans. Sera suivi d’un petit goûter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T16:45:00.000+02:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-un-ete-aventureux

Médiathèque, salle Sésame 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine