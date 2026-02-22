Ciné-goûter Place de la Libération Uzerche
Ciné-goûter Place de la Libération Uzerche mercredi 18 mars 2026.
Ciné-goûter
Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Projection du film Le jardinier qui voulait être roi, suivie d’un goûter offert par la mairie, puis une activité créatrice à la médiathèque.
Tarif unique 4,50 € .
Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-goûter
L’événement Ciné-goûter Uzerche a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze