Ciné goûter Walter Lapin

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille !

L’animation franco luxembourgeoise de Caroline Origer (1h22) à partir de 5 ans sera suivie d’une tombola et d’un goûter. Il est conseillé de réserver ses places, ce type d’événement pouvant afficher complet.Enfants

4 .

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

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English :

Walter is the lucky father of a merry band of little rabbits. One day, after a big shock, he loses his memory? and starts believing he’s a real superhero! Just the thing: his neighbor, an intrepid hedgehog, is looking for a partner to explore the world. And so they embark on an incredible adventure. But the band of little rabbits has not said its last word: there’s no way they’re going to leave their super-dad behind. They’re going to do everything they can to remind him that, after all, the coolest superpower of all? is family!

Caroline Origer’s Franco-Luxembourg animation (1h22) for ages 5 and up, will be followed by a tombola and a snack. Reservations are recommended, as this type of event can sell out.

L’événement Ciné goûter Walter Lapin Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME