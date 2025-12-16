Ciné-Goûter Zootopie 2 Bischwiller

Ciné-Goûter Zootopie 2

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-07 16:48:00

Date(s) :

2026-01-07

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

Le phénomène de Disney revient pour le plus grand plaisir des petits et des grands, gardant le rythme, l’humour et la morale humaniste qui ont fait du premier volet un incontournable.

Réalisateurs Byron Howard, Jared Bush.

Avec les voix Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor.

Animation, aventure, famille Dès 6 ans

https://mac-bischwiller.fr/agenda/zootopie-2/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

ZOOTOPIA 2 will reunite the delightful duo of young police officers Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest criminal case in the history of Zootopie, discover that their collaboration isn?t as solid as they thought when Chief Bogo orders them to take part in a therapy program reserved for teammates in crisis.

