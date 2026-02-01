Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges Bourdeaux
Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges Bourdeaux mardi 17 février 2026.
Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges
Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Ciné Goûter
15 h ZOOTOPIE 2 de Byron Howard et Jared Bush
17 h PREMIÈRES NEIGES
Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
English :
Ciné Goûter
3 p.m. ZOOTOPIA 2 by Byron Howard and Jared Bush
5 p.m. FIRST SNOW
L’événement Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges Bourdeaux a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux