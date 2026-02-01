Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges Bourdeaux

Ciné gôuter Zootopie 2 et Premières neiges

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 15:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Ciné Goûter

15 h ZOOTOPIE 2 de Byron Howard et Jared Bush

17 h PREMIÈRES NEIGES

.

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

Ciné Goûter

3 p.m. ZOOTOPIA 2 by Byron Howard and Jared Bush

5 p.m. FIRST SNOW

