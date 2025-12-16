Ciné gouter Zootopie 2 Place de la libération La Réole

Ciné gouter Zootopie 2

Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 4.9 – 4.9 – 5.8 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-12-17

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Diffusion du film et goûter assuré par les bénévoles du cinéma à la sortie de la séance. .

Place de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066378449 cecilecinemarex@gmail.com

