Ciné-goûter Zootopie 2 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné-goûter Zootopie 2

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Venez profiter d’une après-midi cinéma en famille avec la projection de Zootopie 2 , un film plein d’aventures et de rires !

Rejoignez-nous pour cette belle expérience cinématographique et gourmande !

Synopsis:

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

