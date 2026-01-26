Ciné Goûters Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake Cinéma Le Coluche Istres

Ciné Goûters Jack et Nancy les plus belles histoires de Quentin Blake

Mercredi 11 février 2026 à partir de 14h30. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Parce que l’œil s’affine lorsqu’on est spectateur dès le plus jeune âge, Scènes&Cinés donne un rendez-vous mensuel aux enfants. Le film sera suivi d’un atelier Customise ton perroquet , puis d’un goûter. Sur inscriptions, à partir de 4 ans

Le ciné goûter est une initiation au plaisir de la découverte, de l’agitation des imaginaires à travers des films de fiction, d’animation, des courts-métrages pour les enfants à partir de 3 ans. Il se prolonge par un atelier pour découvrir les techniques du cinéma ou de la création, pour jouer, comprendre et devenir créateur à son tour d’imaginaire.



Cette nouvelle saison sera l’occasion de rencontrer une espiègle petite Princesse Dragon, des animaux familiers mais néanmoins étonnants, un champignon magique et le maître du vent. Les petites mains inspirées par ces images, plongeront dans la pâte à modeler, fabriqueront des flip books, s’initieront au mime et bien d’autres choses encore. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

English :

Because a child?s understanding of the world is honed by watching films from an early age, Scènes&Cinés is offering a monthly event for children. The film will be followed by a Customize your parrot workshop, and a snack. Registration required, ages 4 and up

