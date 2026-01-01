Ciné Goûters Laurel et Hardy premiers coups de génie Cinéma Le Coluche Istres

Ciné Goûters Laurel et Hardy premiers coups de génie

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14h30. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Parce que l’œil s’affine lorsqu’on est spectateur dès le plus jeune âge, Scènes&Cinés donne un rendez-vous mensuel aux enfants.

Le ciné goûter est une initiation au plaisir de la découverte, de l’agitation des imaginaires à travers des films de fiction, d’animation, des courts-métrages pour les enfants à partir de 3 ans. Il se prolonge par un atelier pour découvrir les techniques du cinéma ou de la création, pour jouer, comprendre et devenir créateur à son tour d’imaginaire.



Cette nouvelle saison sera l’occasion de rencontrer une espiègle petite Princesse Dragon, des animaux familiers mais néanmoins étonnants, un champignon magique et le maître du vent. Les petites mains inspirées par ces images, plongeront dans la pâte à modeler, fabriqueront des flip books, s’initieront au mime et bien d’autres choses encore. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

Because a child?s senses are honed when he or she is a spectator from an early age, Scènes&Cinés organizes a monthly event for children.

