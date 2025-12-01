CINÉ-GOÛTERS VACANCES DE NOËL Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTERS VACANCES DE NOËL

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-30 2025-12-31

Les Ciné-goûters reprennent pour les vacances de Noël au Ciné-Théâtre !

Accessible à partir de 3 ans, ces compilations de courts métrages d’animation sont projetées en après-midi et suivies d’un goûter offert par le cinéma, de coloriages et de livres à lire.

Ciné-goûters Vacances de Noël

Retrouvez nos deux propositions de films pour les tout petits pendant les vacances de Noël. La petite fanfare de Noël sera diffusé en première semaine et Première Neiges en deuxième semaine.

La petite fanfare de Noël

Le mardi 23 décembre à 16h Ciné-Théâtre

Le mercredi 24 décembre à 15h45 Ciné-Théâtre

Le vendredi 26 décembre à 15h45 Ciné-Théâtre

Premières neiges

Le mardi 30 décembre à 15h45 Ciné-Théâtre

Le mercredi 31 décembre à 16h Ciné-Théâtre

Deux programmes courts de plusieurs courts métrages à voir en famille pendant les vacances.

Pour prolonger l’expérience au cinéma, le Ciné-Théâtre prévoit un goûter accompagné de coloriages en lien avec les

films et des livres sur le thème du jour ! .

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Ciné-goûters are back for the Christmas vacations at the Ciné-Théâtre!

Accessible to children aged 3 and over, these compilations of animated shorts are screened in the afternoon, followed by a snack provided by the cinema, coloring and books to read.

