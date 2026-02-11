CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER Saint-Chély-d’Apcher
CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER Saint-Chély-d’Apcher mercredi 4 mars 2026.
CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:50:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-05
Retrouvez une proposition de film pour les tout-petits pendant les vacances d’hiver.
Les Toutes Petites Créatures sera diffusé en deuxième semaine.
Un programme composé de plusieurs courts métrages à découvrir en famille pendant les vacances.
Pour prolonger l’expérience au cinéma, le Ciné-Théâtre prévoit un goûter, accompagné de coloriages en lien avec les films et de livres sur le thème du jour.
Les Toutes Petites Créatures
Mercredi 04 mars à 15h50
Jeudi 05 mars à 15h50
⏱ Durée 45 minutes .
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr
English :
Here’s a selection of films for toddlers during the winter vacations.
Les Toutes Petites Créatures will be shown in the second week.
A program of short films for the whole family to enjoy over the vacations.
To extend the cinema experience, the Ciné-Théâtre is planning an afternoon snack, accompanied by coloring sheets and books on the theme of the day.
L’événement CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-02-11 par Conseil Départemental