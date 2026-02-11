CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTERS VACANCES D’HIVER

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:50:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-05

Retrouvez une proposition de film pour les tout-petits pendant les vacances d’hiver.

Les Toutes Petites Créatures sera diffusé en deuxième semaine.

Un programme composé de plusieurs courts métrages à découvrir en famille pendant les vacances.

Pour prolonger l’expérience au cinéma, le Ciné-Théâtre prévoit un goûter, accompagné de coloriages en lien avec les films et de livres sur le thème du jour.

Les Toutes Petites Créatures

Mercredi 04 mars à 15h50

Jeudi 05 mars à 15h50

⏱ Durée 45 minutes .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Here’s a selection of films for toddlers during the winter vacations.

Les Toutes Petites Créatures will be shown in the second week.

A program of short films for the whole family to enjoy over the vacations.

To extend the cinema experience, the Ciné-Théâtre is planning an afternoon snack, accompanied by coloring sheets and books on the theme of the day.

