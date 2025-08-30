Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis

Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis samedi 30 août 2025.

Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été

12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 23:30:00

Date(s) :

2025-08-30

Au programme :

17 h Spectacle en plein air Klonk et Lelonk Cie Les Arts pitres, duo burlesque

Klonk et Lelonk viennent de nulle part… et ils y restent ! Un duo rigoureusement absurde, où l’un ne va jamais sans l’autre. Entre maladresses complices et situations improbables, Klonk et Lelonk forment un tandem aussi décalé qu’attendrissant. Franchement, ils ne sont pas trop de deux !

18 h à 21 h 30 Animations grands jeux en bois, vente d’affiches, quiz géant

21 h 30 projection en plein air du film La vie scolaire

Dans un quartier sensible de Saint-Denis, une jeune CPE fraîchement arrivée du Sud, confrontée à une situation personnelle difficile, se bat au quotidien pour accompagner ses élèves issus de milieux défavorisés. 0 .

12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue