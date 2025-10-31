Ciné Halloween à Figeac Figeac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné Halloween à Figeac vendredi 31 octobre 2025.

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée halloween au cinéma Charles Boyer à Figeac, deux séances frissons avec un pot offert entre les deux projections !
cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 

English :

Halloween night at the Charles Boyer cinema in Figeac, with two chilling screenings and a drink between them!

German :

Halloween-Abend im Kino Charles Boyer in Figeac, zwei gruselige Vorstellungen mit einem kostenlosen Umtrunk zwischen den beiden Vorführungen!

Italiano :

Notte di Halloween al cinema Charles Boyer di Figeac, con due proiezioni da brivido e un aperitivo tra le due proiezioni!

Espanol :

Noche de Halloween en el cine Charles Boyer de Figeac, con dos emocionantes proyecciones y ¡una copa entre proyección y proyección!

