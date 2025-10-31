Ciné Halloween à Figeac Figeac
Ciné Halloween à Figeac
cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Début : 2025-10-31 18:30:00
2025-10-31
Soirée halloween au cinéma Charles Boyer à Figeac, deux séances frissons avec un pot offert entre les deux projections !
cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
English :
Halloween night at the Charles Boyer cinema in Figeac, with two chilling screenings and a drink between them!
German :
Halloween-Abend im Kino Charles Boyer in Figeac, zwei gruselige Vorstellungen mit einem kostenlosen Umtrunk zwischen den beiden Vorführungen!
Italiano :
Notte di Halloween al cinema Charles Boyer di Figeac, con due proiezioni da brivido e un aperitivo tra le due proiezioni!
Espanol :
Noche de Halloween en el cine Charles Boyer de Figeac, con dos emocionantes proyecciones y ¡una copa entre proyección y proyección!
