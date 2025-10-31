Ciné Halloween Argentat-sur-Dordogne

Ciné Halloween Argentat-sur-Dordogne vendredi 31 octobre 2025.

Ciné Halloween

Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez célébrer Halloween en famille avec deux projections de films d’animation au cinéma le Turenne et une chasse aux bonbons conviviale dans le Jardin du Turenne. Petits et grands sont invités à venir déguisés pour profiter de cette ambiance festive au cœur d’Argentat. .

Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 18 39

English : Ciné Halloween

German : Ciné Halloween

Italiano :

Espanol : Ciné Halloween

L’événement Ciné Halloween Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-07 par Corrèze Tourisme