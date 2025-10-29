Ciné-Halloween Casper Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Ciné-Halloween Casper Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mercredi 29 octobre 2025.

Ciné-Halloween Casper

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Une journée en famille pour résoudre des enquêtes sur le thème d’Halloween ! En équipe, vous pourrez essayer plusieurs jeux de plateau. Emportez votre pique-nique pour manger sur place et poursuivre la journée avec la projection du film Casper.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediationcinema@galliasaintes.com

English :

A family day of Halloween-themed investigations! In teams, you can try out several board games. Bring your own picnic to eat on site, and continue the day with a screening of the film Casper.

German :

Ein Tag mit der ganzen Familie, an dem du Ermittlungen zum Thema Halloween löst! Im Team können Sie verschiedene Brettspiele ausprobieren. Nehmen Sie Ihr Picknick mit, um vor Ort zu essen und den Tag mit der Vorführung des Films Casper fortzusetzen.

Italiano :

Una giornata in famiglia per risolvere indagini a tema Halloween! A squadre, potrete cimentarvi in una serie di giochi da tavolo. Portate con voi un picnic da consumare in loco e proseguite la giornata con la proiezione del film Casper.

Espanol :

Un día en familia resolviendo investigaciones sobre Halloween Por equipos, podrás probar suerte en una serie de juegos de mesa. Trae tu picnic para comer in situ y continúa la jornada con la proyección de la película Casper.

L’événement Ciné-Halloween Casper Saintes a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge