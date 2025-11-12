CINÉ IMPRO Lodève

CINÉ IMPRO

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Une soirée entre cinéma, rencontre et improvisation visuelle avec Nans Thomassey (Nu et culotté) et Jérémy Fouix, comédien.

Dans le cadre des Rencontres de cinéma Ce qui nous lie, organisées par la Médiathèque Confluence et le Cinéma Luteva.

Projection de L’Autre Voix, de Nans Thomassey et Nabil Qerjij. Un road-movie émouvant sans un sou et sans un mot.

Spectacle Seultoo, interprétée par Jérémy Fouix. Un solo improvisé visuel.

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 96 40 23

English :

An evening of cinema, encounters and visual improvisation with Nans Thomassey (Nu et culotté) and actor Jérémy Fouix.

As part of the Rencontres de cinéma Ce qui nous lie, organized by Médiathèque Confluence and Cinéma Luteva.

German :

Ein Abend zwischen Kino, Begegnung und visueller Improvisation mit Nans Thomassey (Nu et culotté) und Jérémy Fouix, Schauspieler.

Im Rahmen des Filmtreffens Ce qui nous lie, organisiert von der Médiathèque Confluence und dem Kino Luteva.

Italiano :

Una serata di cinema, incontri e improvvisazione visiva con Nans Thomassey (Nu et culotté) e l’attore Jérémy Fouix.

Nell’ambito dei Rencontres de cinéma Ce qui nous lie, organizzati dalla Médiathèque Confluence e dal Cinéma Luteva.

Espanol :

Una velada de cine, encuentros e improvisación visual con Nans Thomassey (Nu et culotté) y el actor Jérémy Fouix.

En el marco de los Rencontres de cinéma Ce qui nous lie, organizados por la Médiathèque Confluence y el Cinéma Luteva.

