Ciné jardin tous les mardis de juillet à 20h à la Foulerie à Ver. Entrée gratuite et buvette sur place.

La Foulerie

Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

English : Ciné Jardin

Ciné jardin every Tuesday in July at 8pm at La Foulerie in Ver. Free admission and refreshments on site.

German :

Gartenkino jeden Dienstag im Juli um 20 Uhr in der Foulerie in Ver. Freier Eintritt und Erfrischungen vor Ort.

Italiano :

Cinema in giardino ogni martedì di luglio alle 20.00 presso La Foulerie a Ver. Ingresso libero e rinfresco in loco.

Espanol :

Cine en el jardín todos los martes de julio a las 20.00 h en La Foulerie de Ver. Entrada gratuita y refrescos in situ.

