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Ciné Jardin Ver

Ciné Jardin Ver

Ciné Jardin Ver mardi 7 juillet 2026.

Adresse
La Foulerie
Ville
50450 Ver
Département
Manche
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Ver

Ciné Jardin

La Foulerie Ver Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Ciné jardin tous les mardis de juillet à 20h à la Foulerie à Ver. Entrée gratuite et buvette sur place.   .

La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09  couravecvue@gmail.com

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English : Ciné Jardin

L’événement Ciné Jardin Ver a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

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