Ciné Jardin Ver
Ciné Jardin Ver mardi 7 juillet 2026.
Ver
Ciné Jardin
La Foulerie Ver Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Ciné jardin tous les mardis de juillet à 20h à la Foulerie à Ver. Entrée gratuite et buvette sur place. .
La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com
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English : Ciné Jardin
L’événement Ciné Jardin Ver a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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