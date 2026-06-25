Ver

Ciné Jardin

La Foulerie Ver Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Ciné jardin tous les mardis de juillet à 20h à la Foulerie à Ver. Entrée gratuite et buvette sur place. .

La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

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English : Ciné Jardin

L’événement Ciné Jardin Ver a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme