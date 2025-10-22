Ciné Jeu à Figeac, Pico Park et ciné Sauvages Figeac
Astrolabe salle charles Boyer Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-22 15:00:00
2025-10-22
Dans le cadre du Festival du Jeu Nature, familles, jeux, solidarité, viens jouer à Pico Park, un jeu vidéo coopératif sur grand écran !
Astrolabe salle charles Boyer Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
English :
As part of the Festival du Jeu Nature, families, games, solidarity, come and play Pico Park, a cooperative video game on the big screen!
German :
Im Rahmen des Festival du Jeu Nature, Familien, Spiele, Solidarität, komm und spiele Pico Park, ein kooperatives Videospiel auf großer Leinwand!
Italiano :
Nell’ambito del Festival du Jeu Nature, famiglie, giochi, solidarietà, venite a giocare a Pico Park, un videogioco cooperativo sul grande schermo!
Espanol :
En el marco del Festival du Jeu Nature, familias, juegos, solidaridad, ¡ven a jugar a Pico Park, un videojuego cooperativo en pantalla grande!
