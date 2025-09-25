Ciné-Jeu vidéo Exit 8 Le Pixel Orthez
Ciné-Jeu vidéo Exit 8 Le Pixel Orthez jeudi 25 septembre 2025.
Ciné-Jeu vidéo Exit 8
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Film précédé d’une session de jeu vidéo sur grand écran pour découvrir le jeu Exit 8 dont est adapté le film (environ 30 min) .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné-Jeu vidéo Exit 8
German : Ciné-Jeu vidéo Exit 8
Italiano :
Espanol : Ciné-Jeu vidéo Exit 8
L’événement Ciné-Jeu vidéo Exit 8 Orthez a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn