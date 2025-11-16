Ciné jeu-vidéo FLOW L’Étoile Cinéma Saulieu

Ciné jeu-vidéo FLOW

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Dimanche 16 novembre à 14h, nous vous proposons une séance de FLOW, LE CHAT QUI N’AVAIT PLUS PEUR DE L’EAU accompagnée d’une médiatrice jeux-vidéos. La séance dure 3h en tout (1h30 session de jeu en salle avec la médiatrice et 1h25 de film). Cette séance vous est proposée en partenariat avec le Centre Image, dans le cadre du festival Diversités.

À 14h session jeux-vidéos

À 15h30 projection

Synopsis Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

De Gints Zilbalodis

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné jeu-vidéo FLOW

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné jeu-vidéo FLOW Saulieu a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)