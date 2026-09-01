CINÉ JEUNE – LA FILLE DANS LES NUAGES ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac
samedi 31 octobre 2026 · ESPACE SAINT-MICHEL · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
CINÉ JEUNE – LA FILLE DANS LES NUAGES
ESPACE SAINT-MICHEL 289 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Film d’animation et d’aventure pour passer un agréable moment en famille.
Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…
Un film d’animation familiale d’aventure de Philippe Riche, par Philippe Riche et Luc Bossi.
Avec Louane Emera, Jamel Debbouze, Grégoire Ludig.
À partir de 6 ans
Durée : 1h 28min
/! Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte quelque soit le film. .
ESPACE SAINT-MICHEL 289 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An animated adventure film for a fun family outing.
L’événement CINÉ JEUNE – LA FILLE DANS LES NUAGES Aurignac a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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