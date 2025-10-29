Ciné jeune public (à partir de 6 ans), ciné et atelier le secret des mésanges Figeac

Ciné jeune public (à partir de 6 ans), ciné et atelier le secret des mésanges

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Pour les vacances de la toussaint l’Astrolabe te propose une séance ciné suive d’un atelier d’initiation à l’animation en papier découpé.

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

For the All Saints’ vacation, the Astrolabe is offering a film screening followed by an introductory workshop in paper-cut animation.

German :

In den Allerheiligenferien bietet dir Astrolabe eine Filmvorführung mit anschließendem Workshop zur Einführung in die Animation mit Papierschnitten an.

Italiano :

Per le vacanze autunnali, l’Astrolabio propone una proiezione di film seguita da un laboratorio introduttivo di animazione con carta ritagliata.

Espanol :

Para las vacaciones de otoño, el Astrolabio propone la proyección de una película seguida de un taller de iniciación a la animación con papel recortado.

