Ciné jeune public, ciné et atelier Mary Anning Figeac

Ciné jeune public, ciné et atelier Mary Anning

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

Pour les vacances de la toussaint l’Astrolabe te propose une séance ciné suive d’un atelier de fabrication de fossiles avec Opale !

cinéma Charles Boyer 2, bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

For the All Saints’ vacation, the Astrolabe is offering a film screening followed by a fossil-making workshop with Opale!

German :

In den Allerheiligenferien bietet dir das Astrolabe einen Kinobesuch mit anschließendem Workshop zur Herstellung von Fossilien mit Opale an!

Italiano :

Per le vacanze autunnali, l’Astrolabio propone una proiezione di film seguita da un laboratorio di fossili con Opale!

Espanol :

¡Para las vacaciones de otoño, el Astrolabio propone una proyección de cine seguida de un taller de fabricación de fósiles con Opale!

