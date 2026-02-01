CINÉ JEUNE PUBLIC LA GRANDE RÉVASION CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ JEUNE PUBLIC LA GRANDE RÉVASION

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Au programme pour s’évader et s’amuser pendant les vacances une séance de cinéma suivie d’un atelier manuel !

Un programme où l’imagination donne des ailes ! Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. Programme La Grande rêvasion de Rémi Durin (France, Belgique, 2025, 26′) Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n’ose pas rejoindre ses camarades sur scène. Pour se cacher, elle file s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable. Qu’y a-t-il dans la boîte ? de Bram Algoed (Belgique, 2023, 9′) L’histoire d’un pilote, d’un capitaine, d’un machiniste, d’un chauffeur, d’un facteur, d’une fille… et d’une boîte géante. Qu’y a-t-il dans la boîte, la boîte géante que le pilote a ramenée d’un pays très, très lointain ? J’ai trouvé une boîte d’Eric Montchaud (France, 2024, 9′) Un jour, Guy, un oiseau qui courait dans la forêt, heurte une boîte. Guy se demande Mais à quoi peut-elle bien servir cette boîte ?

Durée 0h45min

Genre Animation, Famille 7 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

On the program for fun and escape during the vacations: a cinema screening followed by a handicraft workshop!

