CINÉ JEUNES LA FABRIQUE DES MONSTRES ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac

CINÉ JEUNES LA FABRIQUE DES MONSTRES

ESPACE SAINT-MICHEL 289 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

2026-02-08

Ciné Donjon donne rendez-vous à son jeune public .

Une séance spéciale à déguster en famille quelque soit le temps.

Dans le vieux château de Grottegroin, un savant fou fabrique, rafistole et invente sans cesse des monstres farfelus. P’tit Cousu, sa toute première création oubliée avec le temps, sert de guide aux nouveaux monstres. Jusqu’au jour où un cirque débarque en ville… À la recherche d’une nouvelle attraction, son propriétaire Fulbert Montremonstre tente par tous les moyens d’accéder à cette fabrique de monstres. P’tit Cousu pourrait bien être la star de son futur spectacle…

Film d’animation, comédie familiale d’aventure.

De Steve Hudson et Toby Genkel

Durée 1h30

À partir de 6 ans 4 .

ESPACE SAINT-MICHEL 289 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie cinedonjon@gmail.com

English :

Ciné Donjon welcomes its young audiences.

