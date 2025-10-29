Ciné Jeunesse Chicken run film d’animation de Peter Lord et Nick Park· Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas

Ciné Jeunesse Chicken run film d’animation de Peter Lord et Nick Park· Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas mercredi 29 octobre 2025.

Ciné Jeunesse Chicken run film d’animation de Peter Lord et Nick Park·

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 18:24:00

Date(s) :

2025-10-29

Les poules d’une ferme multiplient les tentatives d’évasion avec un coq de cirque qu’elles ont recueilli…

.

Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

The hens on a farm make numerous escape attempts with a circus rooster they have taken in…

German :

Die Hühner einer Farm unternehmen mit einem Zirkushahn, den sie aufgenommen haben, zahlreiche Fluchtversuche….

Italiano :

Le galline di una fattoria tentano ripetutamente di fuggire con un gallo da circo che hanno preso in…

Espanol :

Las gallinas de una granja hacen repetidos intentos de escapar con un gallo de circo que han acogido en…

L’événement Ciné Jeunesse Chicken run film d’animation de Peter Lord et Nick Park· Roussas a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes