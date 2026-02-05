Ciné jeunesse Dilili à Paris Palais des congrès Rochefort

Ciné jeunesse Dilili à Paris Palais des congrès Rochefort mercredi 6 mai 2026.

Ciné jeunesse Dilili à Paris

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:10:00

Date(s) :
2026-05-06

Projection pour les enfants à partir de 10 ans.
  .

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Children’s cinema: Dilili in Paris

Screening for children aged 10 and above.

L’événement Ciné jeunesse Dilili à Paris Rochefort a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan