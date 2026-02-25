Ciné Journée des droits de la Femme L’affaire Nevenka de Iciar Bollain Maison du Terroir Genouilly
Ciné Journée des droits de la Femme L’affaire Nevenka de Iciar Bollain Maison du Terroir Genouilly samedi 7 mars 2026.
Ciné Journée des droits de la Femme L’affaire Nevenka de Iciar Bollain
Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
2026-03-07
À la fin des années 90, Nevenka Fernández, est élue à 25 ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Pour s’en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès.
Inspiré de faits réels, L’AFFAIRE NEVENKA révèle le premier cas de #MeToo politique en Espagne. .
Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
English : Ciné Journée des droits de la Femme L’affaire Nevenka de Iciar Bollain
