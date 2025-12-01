Ciné Junior Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Ciné Junior Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor mardi 23 décembre 2025.

Ciné Junior

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Courts-métrages, films d’animation ou longs-métrages une pause ciné pour le bonheur des enfants à laquelle les adultes ne pourront pas résister. Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte

Gratuit Sur inscription .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Junior Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André