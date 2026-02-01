Ciné Junior Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Ciné Junior

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 16:30:00

fin : 2026-02-17 17:15:00

2026-02-17

Courts-métrages, films d’animation ou longs-métrages une pause ciné pour le bonheur des enfants à laquelle les adultes ne pourront pas résister. Enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription. .

