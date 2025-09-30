CINÉ JUNIOR MARY ANNING Langogne

Ciné Junior « Mary Anning », dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…

Pour les grands à partir de 6 ans. .

English :

Ciné Junior « Mary Anning », in 19th-century England, Mary is a young girl with a passion for fossils, which she searches for with her father on the beach, then sells to tourists. The sudden death of her father throws the family into turmoil… they will soon have to leave their home, and worse still, for Mary, her beloved fossil beach.

Ages 6 and up.

German :

Ciné Junior « Mary Anning », im England des 19. Jahrhunderts: Mary ist ein junges Mädchen mit einer Leidenschaft für Fossilien, die sie mit ihrem Vater am Strand sucht, um sie dann an Touristen zu verkaufen. Der plötzliche Tod des Vaters wirft die Familie aus der Bahn … bald müssen sie ihr Zuhause und was für Mary noch schlimmer ist ihren geliebten Fossilienstrand verlassen.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Ciné Junior « Mary Anning », nell’Inghilterra del XIX secolo, Mary è una ragazzina con la passione per i fossili, che lei e suo padre cercano sulla spiaggia e poi vendono ai turisti. L’improvvisa morte del padre getta la famiglia nello scompiglio… presto dovranno lasciare la loro casa e, peggio ancora, per Mary, la sua amata spiaggia di fossili.

Adatto a partire dai 6 anni.

Espanol :

Ciné Junior « Mary Anning », en la Inglaterra del siglo XIX, Mary es una joven apasionada por los fósiles, que ella y su padre buscan en la playa y luego venden a los turistas. La repentina muerte de su padre sume a la familia en la confusión… pronto tendrán que abandonar su hogar y, lo que es peor, para Mary, su amada playa de fósiles.

Apto para mayores de 6 años.

