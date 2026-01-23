CINÉ JUNIOR OLIVIA Langogne

CINÉ JUNIOR OLIVIA

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Ciné Junior OLIVIA , À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s'habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim.

D'après le roman Olivia de Maite Carranza.

Pour les grands à partir de 8 ans.

D’après le roman Olivia de Maite Carranza.

Pour les grands à partir de 8 ans.

Ciné Junior OLIVIA

À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusement, leur rencontre avec des voisins chaleureux et hauts en couleur va transformer leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils vont faire de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable.

D’après le roman Olivia de Maite Carranza.

Pour les grands à partir de 8 ans. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Ciné Junior OLIVIA , At the age of 12, Olivia’s life is turned upside down from one day to the next. She has to get used to a new, more modest life, and look after her little brother Tim on her own.

Based on the novel Olivia by Maite Carranza.

For ages 8 and up.

