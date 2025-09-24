Ciné-karaoké Bohemian Rhapsody Bischwiller

Ciné-karaoké Bohemian Rhapsody Bischwiller mercredi 24 septembre 2025.

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24 22:15:00

2025-09-24

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Revivez l’expérience de Bohemian Rhapsody en ciné-karaoké où tout le monde pourra chanter avec une légende du rock, notamment lors de ce concert mythique des années 80.

Réalisateur Bryan Singer.

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton.

Biopic, drame En VOST

Journée thématique « Années 80 » Dans le cadre du mois festif 40 ans de la MAC

https://mac-bischwiller.fr/agenda/bohemian-rhapsody/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Bohemian Rhapsody traces the extraordinary destiny of the band Queen and their iconic lead singer Freddie Mercury, who defied stereotypes, broke conventions and revolutionized music.

German :

Bohemian Rhapsody erzählt das außergewöhnliche Schicksal der Band Queen und ihres ikonischen Sängers Freddie Mercury, der sich Stereotypen widersetzte, Konventionen brach und die Musik revolutionierte.

Italiano :

Bohemian Rhapsody ripercorre lo straordinario destino della band Queen e del suo iconico cantante Freddie Mercury, che ha sfidato gli stereotipi, infranto le convenzioni e rivoluzionato la musica.

Espanol :

Bohemian Rhapsody traza el extraordinario destino de la banda Queen y de su icónico cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos, rompió convenciones y revolucionó la música.

