Marne

CINÉ KARAOKÉ >>> LE SENS DE LA FETE Vendredi 4 juillet, 20h15 La Comète Marne

Tarif normal : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T20:15:00 – 2025-07-04T22:18:00

Fin : 2025-07-04T20:15:00 – 2025-07-04T22:18:00

D’E. Nakache et O. Toledano | 2017 | France | 1h55 | VF

Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara

Max, organisateur de mariage expérimenté mais au bout du rouleau, est chargé du mariage de Pierre et Héléna dans un château du XVIIe siècle. Serveurs, cuisiniers, photographe, musiciens : toute l’équipe est sous contrôle. Mais rien ne se passe comme prévu…

Une comédie virtuose hilarante, acide et émouvante, par les réalisateurs d’Intouchables et Hors normes.

CINÉ KARAOKÉ LE VENDREDI 04 JUILLET À 20H15 : La saison des mariages est ouverte – séance suivie d’un karaoké dans la salle de cinéma !

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/730?showId=2599 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

