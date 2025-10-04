Ciné kid : Chien pourri à Paris ! Médiathèque Noailles Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Pars à l’aventure avec Chien pourri !

Les vacances ? c’est fait pour s’amuser ! Alors, prêt ? Chien pourri t’emmène avec lui à Paris pour de nouvelles aventures !

Médiathèque Noailles 1 Avenue Jean de Noailles, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Pierre Longue Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497064483 https://www.cannes.com/fr/culture/mediatheques-et-bibliotheques/reseau-des-mediatheques-et-des-bibliotheques/mediatheque-noailles.html Bâtie en 1881, à deux pas des plages du boulevard du Midi-Louise-Moreau, la Villa Rothschild, avec son jardin aux essences rares, respire le charme d’une demeure de la Renaissance italienne. Les anciens salons de réception, au rez-de-chaussée, sont devenus salles de lectures, les appartements à l’étage supérieur abritent discothèque et vidéothèque de prêt. Transports en commun : Arrêt « Médiathèque ». Parking sur place.

