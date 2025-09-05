Ciné Kid la Princesse et le Rossignol Cinéma Olympia Pontarlier

Ciné Kid la Princesse et le Rossignol Cinéma Olympia Pontarlier dimanche 8 mars 2026.

Ciné Kid la Princesse et le Rossignol

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-22 11:55:00

Date(s) :
2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22

  .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

English : Ciné Kid la Princesse et le Rossignol

German : Ciné Kid la Princesse et le Rossignol

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Kid la Princesse et le Rossignol Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS