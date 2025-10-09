Ciné Kid les Extraordinaires aventures de Morph Cinéma Olympia Pontarlier
Ciné Kid les Extraordinaires aventures de Morph Cinéma Olympia Pontarlier dimanche 19 avril 2026.
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 EUR
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19 11:50:00
2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
les Extraordinaires Aventures de Morph A partir de 3 ans Durée 40 minutes
Avant-Dernier Ciné Kid de cette saison 2025 2026 avant sa reprise en septembre … .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
