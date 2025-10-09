Ciné Kid les Extraordinaires aventures de Morph Cinéma Olympia Pontarlier

Ciné Kid les Extraordinaires aventures de Morph

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !

les Extraordinaires Aventures de Morph A partir de 3 ans Durée 40 minutes

Avant-Dernier Ciné Kid de cette saison 2025 2026 avant sa reprise en septembre … .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

