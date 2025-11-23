Ciné Kid mon Beau Sapin Cinéma Olympia Pontarlier

Ciné Kid mon Beau Sapin

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-11-23 11:00:00
fin : 2025-11-23 11:45:00

2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
Mon Beau Sapin ! A partir de 3 ans / Durée 35 minutes   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

