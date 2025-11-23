Ciné Kid mon Beau Sapin Cinéma Olympia Pontarlier
Ciné Kid mon Beau Sapin Cinéma Olympia Pontarlier dimanche 23 novembre 2025.
Ciné Kid mon Beau Sapin
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 11:00:00
fin : 2025-11-23 11:45:00
Date(s) :
2025-11-23 2025-11-30 2025-12-07
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
Mon Beau Sapin ! A partir de 3 ans / Durée 35 minutes .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
English : Ciné Kid mon Beau Sapin
German : Ciné Kid mon Beau Sapin
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné Kid mon Beau Sapin Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS