Ciné Kid Petit Ours Brun fête son Anniversaire Cinéma Olympia Pontarlier

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08
Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.
Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !
Petit Ours Brun fête son Anniversaire A partir de 3 ans / Durée 53 minutes .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
