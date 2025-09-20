Ciné kid Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Ciné kid Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 20 septembre 2025.

Ciné kid

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :
2025-09-20

Découverte d’un court-métrage pour les enfants à partir de 4 ans. Le mois de septembre sera sur le thème des émotions.   .

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20  mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr

L’événement Ciné kid Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-09-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts