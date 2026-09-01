Ciné Kid Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Marin-Marie · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Ciné Kid
Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Ciné Kid fait sa rentrée !
Pour l’occasion, partons à l’aventure et suivons les aventures d’une petite chouette.
Un atelier créatif sera proposé à l’issu de la séance pour les participants. .
Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr
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English : Ciné Kid
L’événement Ciné Kid Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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