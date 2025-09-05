Ciné Kid Shaun le Mouton, la ferme en folie Cinéma Olympia Pontarlier

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-02-22 11:55:00

2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !

Shaun le Mouton, la Ferme en Folie A partir de 3 ans / Durée 47 minutes .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

