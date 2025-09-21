Ciné Kid une Guitare à la Mer Cinéma Olympia Pontarlier

Ciné Kid une Guitare à la Mer

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-28 12:05:00

2025-09-21 2025-09-28 2025-10-05

Venez faire découvrir aux enfants les salles obscures pour la toute première fois.

Votre Cinéma Olympia continue son engagement à initier les enfants au Cinéma en vous proposant d’assister à une programmation Ciné Kid de court ou moyen métrage spécialement conçue pour eux !

Ciné Kid fait sa rentrée avec une Guitare à la Mer A partir de 3 ans / Durée 56 minutes .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

