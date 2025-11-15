Ciné Kids Le secret des mésanges Zone Saint-Niel Pontivy

Ciné Kids Le secret des mésanges

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La Mallette de Sophie et le cinéma Rex de Pontivy poursuivent leur aventure commune avec un nouveau rendez-vous à destination des jeunes de 7 à 12 ans.

Ciné Kids propose aux enfants et à leurs parents qui ont aimé les séances des Mômes font leur cinéma , de faire encore un petit bout de chemin avec ensemble, et de découvrir de nouvelles pépites cinématographiques.

La première séance de Ciné Kids, Le secret des mésanges est un véritable petit bijou réalisé entièrement en papier découpé.

Un temps de discussion et de découverte des coulisses du film est prévu à l’issue de la séance.

Un goûter est offert par la Biocoop aux cinéphiles en herbe.

Et un atelier créatif est proposé, qui permettra d’expérimenter la technique du papier découpé (Inscription obligatoire pour participer à l’atelier auprès de Gaëlle du cinéma)

Alors ? On se retrouve bientôt devant la toile ? .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

